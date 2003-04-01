Ben Wallace, Pistons bünyesine tekrar katıldı!

Detroit Pistons'ın efsanevi pivotu Ben Wallace'ın, basketbol operasyonları ve takım katılım danışmanı olarak Pistons'a yeniden katıldığı bildirildi.



Pistons, Wallace'ın rolünün, Pistons koçu Dwane Casey'e ve yönetime yardımcı olmanın yanı sıra, takımın oyuncularına rehberlik etmek olacağını açıkladı.



Detroit'te dokuz sezon geçirmiş olan Wallace, oynadığı 655 maçta 6.6 sayı, 11.1 ribaund, 2.3 blok ve 1.4 top çalma ortalamaları tutturmuştu. Ayrıca dört kez All-Star seçilen The Big Ben, Detroit'in 2003-04 sezonundaki şampiyonluk yarışının da önemli bir parçasıydı.



Pistons, Wallace'ın 3 numaralı formasını Ocak 2016'da emekliye ayırmıştı.



