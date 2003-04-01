Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Ben Wallace, Pistons bünyesine tekrar katıldı!

Detroit Pistons'ın efsanevi pivotu Ben Wallace'ın, basketbol operasyonları ve takım katılım danışmanı olarak Pistons'a yeniden katıldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Detroit Pistons'ın efsanevi pivotu Ben Wallace'ın, basketbol operasyonları ve takım katılım danışmanı olarak Pistons'a yeniden katıldığı bildirildi.

Pistons, Wallace'ın rolünün, Pistons koçu Dwane Casey'e ve yönetime yardımcı olmanın yanı sıra, takımın oyuncularına rehberlik etmek olacağını açıkladı.

Detroit'te dokuz sezon geçirmiş olan Wallace, oynadığı 655 maçta 6.6 sayı, 11.1 ribaund, 2.3 blok ve 1.4 top çalma ortalamaları tutturmuştu. Ayrıca dört kez All-Star seçilen The Big Ben, Detroit'in 2003-04 sezonundaki şampiyonluk yarışının da önemli bir parçasıydı.

Pistons, Wallace'ın 3 numaralı formasını Ocak 2016'da emekliye ayırmıştı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal