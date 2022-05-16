Belhanda'dan Galatasaray sözleri: 'Kalbimde kalacak'

Adana Demirspor'da Younes Belhanda, 3-2 kaybettikleri Galatasaray maçı sonrası TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.



Galatasaray taraftarlarının kendisine destekleri sorulan Belhanda, "3-2 kaybettik, üzgünüz. Tekrar Galatasaray taraftarlarının önünde oynamak benim için duygusaldı. Burada 4 sene geçirdim, güzel senelerdi. Şampiyonluklar yaşadık. Galatasaray taraftarının gösterdiği sevgiden dolayı teşekkür ediyorum. Gelecekte de başarılar diliyorum. Benim için özel bir anı olarak kalacak kalbimde. Zor duygular yaşadığım, karışık bir andı benim için." dedi.



Galatasaray'ın geçirdiği sezon sorulan orta saha oyuncusu, "Galatasaray, çok komplike bir sene geçiriyor. Geçiş senesi olarak söyleyebiliriz. Trabzonspor, 2-3 senedir şampiyonluk için çok çalışıyor, bu sene de onlar kazandı. Umarım gelecek senelerde de biz Adana Demirspor olarak kazanırız ve Galatasaray ilk sıralarda kendini gösterir." dedi.



Belhanda, son olarak Galatasaray'da içinde ukde kalan bir şey olup olmadığıyla alakalı soruya, "Geçmiş, geçmişte kaldı. Konuşmak çok doğru olmaz. Sonuçta güzel anılarım oldu burada, o yüzden çok fazla geçmişle alakalı konuşmaya gerek yok. Galatasaray'ın geleceği için en iyisini diliyorum." diye cevap verdi.





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