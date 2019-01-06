  •  
    Ocak ateşi!.. Cengiz için iki devden iki yeni teklif
  •  
    G.Saray'a rakip oluyor; "Para hiç sorun değil"
  •  
    "G.Saray'a mı gidecek? Hiçbir yere bırakmam"
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'a PARA gelince dev operasyon başladı!

BB Erzurumspor'da 2 transfer geliyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor kulüp başkanı Hüseyin Üneş, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
BB Erzurumspor'da 2 transfer geliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ocak 2019 19:20
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp başkanı Hüseyin Üneş, transfer çalışmalarının sürdüğünü 2 oyuncuyla imza aşamasına geldiklerini söyledi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıda yeni yönetim kurulunu tanıtan Üneş, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Üneş, transfer çalışmalarını teknik heyetle birlikte yürüttüklerine işaret ederek, "Teknik heyetin raporu doğrultusunda 5-6 futbolcu ile görüştük ve 3 futbolcuyla çok ciddi yol katettik. İki futbolcu imza aşamasında ve sözleşme imzalamaları an meselesi." diye konuştu.

Transferler konusunda birçok ismin yazılıp çizildiğini ifade eden Üneş, şunları dile getirdi:

"Geldiğimiz noktada kamuoyunda yazılan çizilen futbolcular oldu ama bitirme noktasında olduğumuz futbolcular var. Bir taraftan kulübün ekonomik durumunu ele alırken bir taraftan da teknik heyetin sunduğu raporu göz önünde tutarak takımımıza en doğru transferleri yapmaya çalışıyoruz."

Başkan Üneş, hedeflerinin üst sıralara çıkmak olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Hocamızın raporuyla ayrılma ihtimali olan birkaç arkadaşımızla yollarımızı ayırabiliriz. Çünkü bunlar kolay değil, yaptığımız sözleşmeler bizleri çok sert şekilde bağlıyor. İşin içinde mali konular olduğu için bu işler öyle kolay olmuyor."

Hüseyin Üneş, Fenerbahçe'den Alanyaspor'a transfer olan Ozan Tufan'ın kulüple olan görüşmesinin gerçeği yansıtmadığını anlatarak, "Bazı menajerler futbolcuların isimlerini kulüplere getirip götürüyorlar. Ozan Tufan'ın da ismi belki gelip gitmiştir ama hocamızın verdiği rapor doğrultusunda bizim gündemimizde olmadı." ifadesinde bulundu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için