Bayern Münih'e Boey'dan kötü haber!

Bayern Münih, Sacha Boey'un sol arka adalesindeki yırtık nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih'e Boey'dan kötü haber!
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16 Şubat 2024 16:10
Son güncelleme 16 Şubat 2024 17:01
Bayern Münih'e, devre arasında kadrosuna kattığı Sacha Boey'dan kötü haber geldi.

Alman ekibi, Sacha Boey'un sol arka adalesindeki yırtık nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Öte yandan Bild'de yer alan habere göre, Sacha Boey'in yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Bayern Münih'e devre arası transfer döneminde Galatasaray'da transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, yeni takımında 2 maçta 109 dakika süre aldı.

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