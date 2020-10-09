Basketbolda derbi var; Galatasaray - Beşiktaş

ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, 10 Ekim Cumartesi günü kozlarını paylaşacak.

Haber; AA
Basketbolda derbi var; Galatasaray - Beşiktaş
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09 Ekim 2020 16:15
ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, 10 Ekim Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 15.15'te başlayacak.

Ligin ilk iki haftasında birer galibiyet ve yenilgi yaşayan Galatasaray, 13. sırada yer alıyor. Genç bir kadroyla sezona başlayan, henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Beşiktaş ise son sırada bulunuyor. 



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