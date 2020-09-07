Medipol Başakşehir'de transfer çalışmaları devam ediyor.
NtvSpor'un haberine göre; Turuncu-mavili ekip, Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen Kenan Karaman'ı kadrosuna katıyor.
Kulüp, Alman ekibiyle bonservis bedeli konusunda anlaşma aşamasına geldi.
Medipol Başakşehir, 26 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Geçen sezon Fortuna Düsseldorf'da 21 maça çıkan Kenan Karaman, 6 gol attı; 1 asist yaptı.
NtvSpor'un haberine göre; Turuncu-mavili ekip, Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen Kenan Karaman'ı kadrosuna katıyor.
Kulüp, Alman ekibiyle bonservis bedeli konusunda anlaşma aşamasına geldi.
Medipol Başakşehir, 26 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Geçen sezon Fortuna Düsseldorf'da 21 maça çıkan Kenan Karaman, 6 gol attı; 1 asist yaptı.