Başakşehir, Kenan Karaman'ı kadrosuna katıyor!

Medipol Başakşehir, Kenan Karaman'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fortuna Düsseldorf'dan ayrılmak isteyen milli futbolcu, Medipol Başakşehir ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Haber; NTVSpor
Başakşehir, Kenan Karaman'ı kadrosuna katıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Eylül 2020 18:12
Medipol Başakşehir'de transfer çalışmaları devam ediyor.

NtvSpor'un haberine göre; Turuncu-mavili ekip, Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen Kenan Karaman'ı kadrosuna katıyor.

Kulüp, Alman ekibiyle bonservis bedeli konusunda anlaşma aşamasına geldi.

Medipol Başakşehir, 26 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Geçen sezon Fortuna Düsseldorf'da 21 maça çıkan Kenan Karaman, 6 gol attı; 1 asist yaptı.



SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için