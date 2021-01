İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt, kulübün yıldız isimleri İrfan Can Kahveci, Edin Visca ve Enzo Crivelli için çıkan haberler üzerine oyuncu satışı yapmayacaklarını açıkladı.



Mustafa Eröğüt, herhangi bir oyuncuları için kedilerine resmi teklif gelmediğini belirtti.



Eröğüt, basında oyuncularıyla ilgili transfer haberleri yer aldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Gazetelere baktığımızda her gün farklı bir futbolcumuzun rakiplerimize transfer olduğunu görüyoruz. Transfer döneminde çıkan buna benzer haberlere çok şaşırmıyoruz ancak şunu belirtmek isterim ki adı geçen futbolcularımıza yurt içinden hiçbir kulübün resmi teklifi olmamıştır. Medipol Başakşehir, geçen sezonun şampiyonu ve kurulduğu günden beri Avrupa'da ülkemizi temsil eden yegane takımdır. Bu istikrarı elbette çok değerli futbolcularımız sayesinde sağladık. Her biri bizler için çok kıymetli ve değerli. Medyada konuşulan teklifler gerçeği yansıtmıyor. Satmayı planladığımız herhangi bir futbolcumuz bulunmamaktadır."



"TRANSFER İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR!"



Süper Lig'deki durumlarıyla ilgili olarak Mustafa Eröğüt, "Bizim için çok yorucu bir sezon oluyor. Sezon başından bu yana üç günde bir maç oynuyoruz. Bu nedenle şu ana dek hedeflediğimiz noktadan uzak kaldığımızı düşünüyorum ancak lig uzun bir maraton." ifadelerini kullandı.



Fikstür sıkışıklığı nedeniyle haftada iki maç oynamaya başladıklarını dile getiren Eröğüt, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yenerek kötü gidişatımızı sona erdirdik. Önümüzde 24 maç haftası daha var. Galibiyet serisi yakalarsak, yeniden zirve yarışına ortak olacağımızı düşünüyorum. Bildiğiniz gibi şampiyonlukta önemli payı olan futbolcularımız Junior Caiçara ve Martin Skrtel'den de sakatlıkları nedeniyle uzun bir süre daha faydalanamayacağız. Bu nedenle takımımıza katkı sağlayacak futbolcuları aramıza katmak için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.