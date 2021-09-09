Başakşehir'in James Rodriguez hayali gerçekleşmedi

Transferin son günlerinde atağa geçen Başakşehir'in büyük yıldız projesi başarıyla sonuçlanmadı.



Son günlerde Everton'ın Kolombiyalı yıldızı James Rodriguez ile görüşen Başakşehir, oyuncuyu ikna etmeyi başaramadı.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Everton ile kiralama konusunda anlaşan Başakşehir, oyuncunun Türkiye'ye gelmek istememesi nedeniyle transferi mutlu sonla noktalayamadı.



Transferin gerçekleşmesi durumunda Başakşehir, Kolombiyalı yıldızın maaşının yüzde 25'ini ödeyecekti.



Everton'da geçen sezon 26 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 8 de asist yaptı.



