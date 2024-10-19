Bartzokas: "Ders çıkartacağız"

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, Anadolu Efes mağlubiyetini değerlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bartzokas: 'Ders çıkartacağız'
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19 Ekim 2024 00:10
Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, Anadolu Efes karşısındaki mağlubiyetin ardından konuştu.

Bartzokas ise yaşadıkları mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını dile getirerek, şu sözleri kullandı;

"Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Zor bir mağlubiyet oldu. Topu daha fazla korumak zorundayız. Son 3-4 dakika hariç maçta iyi bir performans sergiledik. Bu müsabakadan dersler çıkartacağız"

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