Barış Alper Yılmaz'ın formu yükseliyor

Son haftalarda Galatasaray'da da süre almaya başlayan Barış Alper Yılmaz'ın formu da bir hayli arttı.

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Barış Alper Yılmaz'ın formu yükseliyor
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05 Eylül 2021 14:29
Türkiye U21 Takımı'nın Belçika ile oynadığı karşılaşmada forma şansı bulan Barış Alper Yılmaz, müthiş performansıyla dikkat çekti.

Son haftalarda Galatasaray'da da süre almaya başlayan 21 yaşındaki futbolcunun performansı Fatih Terim'i sevindirdi.

Barış Alper Yılmaz güçlü driplingleriyle formasını kolay kolay kaptırmayacağının sinyalini verdi.


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