Barış Alper Yılmaz'ın formu yükseliyor

Türkiye U21 Takımı'nın Belçika ile oynadığı karşılaşmada forma şansı bulan Barış Alper Yılmaz, müthiş performansıyla dikkat çekti.
Son haftalarda Galatasaray'da da süre almaya başlayan 21 yaşındaki futbolcunun performansı Fatih Terim'i sevindirdi.
Barış Alper Yılmaz güçlü driplingleriyle formasını kolay kolay kaptırmayacağının sinyalini verdi.
Son haftalarda Galatasaray'da da süre almaya başlayan 21 yaşındaki futbolcunun performansı Fatih Terim'i sevindirdi.
Barış Alper Yılmaz güçlü driplingleriyle formasını kolay kolay kaptırmayacağının sinyalini verdi.