Barış Alper'den selfie ve sarı kart!

Süper Lig'de Galatasaray ile Kayserispor arasında yaşanan maçta ilginç bir an yaşandı.
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile 29. dakikada 2-0'ı buldu. Milli futbolcu, bu golün ardından kenardan telefon aldı ve takımla selfie çekti.
Barış Alper, gol sevincinin ardından sarı kart gördü.
İşte o anlar:
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile 29. dakikada 2-0'ı buldu. Milli futbolcu, bu golün ardından kenardan telefon aldı ve takımla selfie çekti.
Barış Alper, gol sevincinin ardından sarı kart gördü.
İşte o anlar:
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