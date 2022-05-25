Barcelona'nın hedefi Jan Vesely!

THY EuroLeague'de son iki sezon şampiyonluk hedeflemesine karşılık başarısız olan Barcelona, rotasını Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi sona eren Jan Vesely'e çevirdi.



Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Brandon Davies ile yeniden sözleşme imzalamak isteyen Barcelona, Birleşik Amerikalı uzunu ikna edemedi. Brandon Davies, Barcelona ve birçok kulüpten gelen teklifi geri çevirerek Olimpia Milano ile el sıkıştı. Davies'in gelecek sezon Milano ile anlaştığını Barcelona'ya da aktardığı kaydedildi.



Barcelona'nın Brandon Davies'ten boşalan yeri ise Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Çek uzun Jan Vesely ile doldurmak istediği yazıldı. Barça'nın teklifinin, şu an Fenerbahçe'de kazandığından daha az olduğu da vurgulandı.



Vesely için Fenerbahçe Beko'nun da yeniden sözleşme imzalama gayretleri olduğu öğrenilirken, Çek uzununun son kararını ING Basketbol Süper Ligi playofflarından sonra vereceği belirtildi.



8 SENEDİR FENERBAHÇE'DE



Partizan'da geçirdiği 3 başarılı yılın ardından 2011 NBA draftında 6. sıradan seçilerek Washington Wizards'a giden Jan Vesely, başarısız Amerika macerasının ardından 2014 yazında Fenerbahçe'ye imza attı.



8 sezondur Fenerbahçe formasını giyen Vesely, 1 kez EuroLeague şampiyonluğu, 3 kez Basketbol Süper Ligi ve 2019'da EuroLeague MVP ödülü kazandı.





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