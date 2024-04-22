Barcelona'dan Real Madrid maçı tepkisi: "VAR kayıtları açıklansın"

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Real Madrid maçında tartışma konusu olan Lamine Yamal pozsiyonuyla ilgili açıklama yaptı. Laporta, "Topun çizgiyi geçtiğini ispatlarsak maçın tekrarı için başvuracağız" dedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona'dan Real Madrid maçı tepkisi: 'VAR kayıtları açıklansın'
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22 Nisan 2024 16:16
Son güncelleme 22 Nisan 2024 16:17
Real Madrid'e 3-2 mağlup olan Barcelona, maçtaki hakem kararlarına tepki göstermeye devam ediyor.

Katalan devinin başkanı, Lamine Yamal'ın şutunda Lunin'in çizgi üzerinden çıkardığı topta hakemin oyunu devam ettirdiği pozisyon için açıklama yaptı.

"TEKRARI İÇİN BAŞVURACAĞIZ"

Joan Laporta yaptığı açıklamada, "VAR Real Madrid maçında kötü yönetildi. Lamine Yamal'ın pozisyonunda topun çizgiden geçtiğini tespit edersek maçın tekrarı için başvuru yapacağız." dedi.

"VAR KAYITLARI AÇIKLANSI"

VAR kayıtlarının açıklanması gerektiğini savunan Laporta, "LaLiga'dan sayılmayan gol ile ilgili maçın tüm görüntülerini istiyoruz. Ayrıca VAR konuşmalarını da açıklamaları gerekiyor. Bu golümüz geçerliyse maçın yeniden oynatılması lazım." ifadelerini kullandı.

TER STEGEN DE TEPKİ GÖSTERDİ

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Katalan devinin kalecisi Marc-Andre ter Stegen de pozisyon ile ilgili, "Futbol dünyasının bir ayıbı. Bu seviyede gol çizgisi teknolojisinin olmaması futbol adına utanç verici. Futbolda çok büyük paralar dönüyor ama bugün gördük ki yanlış yerlere harcanıyor." şeklinde konuştu.

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