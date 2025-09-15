15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
20:00
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
20:00
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
19:30
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
20:00
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
20:00
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Barcelona'da Lamine Yamal endişesi!

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, milli takımdan sakat dönmesi nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Newcastle maçında forma giyemeyebilir; teknik direktör Hansi Flick ise İspanya Milli Takımı'nın oyuncuyu riske atmasını sert sözlerle eleştirdi.

Barcelona'da Lamine Yamal endişesi!
Barcelona, Lamine Yamal'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle büyük endişe yaşıyor.
 
Katalan kulübü, Perşembe günü İngiltere'de Newcastle United'a karşı oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçında yıldız oyuncusundan faydalanamayabilir.
 
Henüz 18 yaşında olan Lamine Yamal, Valencia'ya karşı oynanan La Liga maçında forma giyemedi. Mundo Deportivo'nun haberine göre Yamal, İspanya Milli Takımı'ndan sakat döndü ve pubis bölgesindeki ağrılar nedeniyle antrenmanlara da katılamadı. Oyuncu, Pazartesi günü yapılan antrenmanda takımdan ayrı olarak bireysel tedavi programı uyguladı. Mevcut tabloya göre, genç oyuncunun Newcastle deplasmanında sahada olması neredeyse imkansız görünüyor.
 
HANSI FLICK'TEN MİLLİ TAKIMA ELEŞTİRİ
 
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Valencia maçından önce oyuncusunun durumu hakkında yaptığı açıklamada İspanya Milli Takımı'nı sert sözlerle eleştirdi:
 
"Lamine Yamal, Valencia maçında yok. İspanya oynaması için ona ağrı kesici verdi! Her iki maçta da üç farklı öndeyken 73 ve 79 dakika forma giydi. İki maç arasında hiç idmana çıkamadı. Maalesef bu yaklaşım genç oyuncuları korumak değil. Bu konu hakkında gerçekten üzgünüm."
 
Flick'in bu sözleri, oyuncuların milli takım seviyesinde korunup korunmadığı yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi. Lamine Yamal'ın gelişim sürecinde bu tür fiziksel yüklerin olumsuz etkileri olabileceği belirtiliyor.
 
Barcelona cephesi, oyuncunun tam olarak iyileşmesini bekliyor ve riske atılmamasından yana. Yamal'ın durumu önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilecek.
