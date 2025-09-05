Los Angeles Clippers sahibi Steve Ballmer, yıldız oyuncu Kawhi Leonard'ın 2019 serbest oyuncu döneminde imzaladığı kontrat sırasında NBA maaş tavanı kurallarının ihlal edildiği iddialarına açıklık getirdi.
Ballmer, ESPN'den Ramona Shelburne'e verdiği röportajda, Clippers organizasyonunun tüm süreçlerde ligin belirlediği kurallar çerçevesinde hareket ettiğini vurguladı.
Ballmer, "Clippers olarak maaş tavanı kurallarına uyduk, çünkü bu doğru olan şey ve biz bunu yaptık. Bana göre bu kural, rekabeti ve ligin genelinde eşit şartları teşvik eden çok önemli bir kural," dedi.
NBA, gazeteci Pablo Torre'nin ortaya attığı iddiaların ardından soruşturma başlatmıştı. Torre'nin haberine göre Leonard, Ballmer'ın yatırım yaptığı ve sonrasında iflas eden ağaç dikim girişimi Aspiration ile 28 milyon dolarlık bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Sızan belgeler, anlaşmanın "görünmez bir iş sözleşmesi" gibi tasarlandığını ve ödemelerin Leonard'ın Los Angeles'taki Clippers kariyerine bağlı olduğunu öne sürmüştü.
Ballmer ise bu iddiaları kesin bir dille reddetti ve Clippers'ın Leonard'ın sponsorluk görüşmelerine hiçbir şekilde dahil olmadığını söyledi:
"Bir oyuncuya standart oyuncu kontratının dışında hiçbir ödeme yapamayız. Ayrıca başka bir kişinin veya kuruluşun da standart kontrat dışında bir ödeme yapmasını sağlayamayız. Buna sponsorlar ve reklam anlaşmaları da dahildir. Bu kesinlikle yasaktır. Bu konuda da hiçbir şekilde kural ihlali yapmadık."
Ballmer, Aspiration şirketinin Clippers'a ilk olarak bir sponsorluk teklifiyle geldiğini, Kawhi Leonard ile bağlantılarının ise bu sürecin çok sonrasında kurulduğunu ifade etti:
"Kawhi Leonard ile anlaşmamızı Ağustos 2021'de imzaladık. Kurallar çerçevesinde ona ödeyebileceğimiz maksimum tutarı verdik. O dönemde Aspiration ile Kawhi arasında hiçbir bağlantı yoktu. Aspiration'ın Kawhi ile tanıştırılması, kontrat tamamen imzalandıktan çok sonra, Kasım ayında gerçekleşti."
"MÜMKÜN DEĞİL"
Ballmer ayrıca Aspiration üzerindeki kontrolünün sınırlı olduğunu ve şirketteki hissesinin yüzde üçten az olduğunu belirtti:
"Sonuçta bu, dolandırıcı bir şirketti. Muhtemelen kimsenin kontrolü yoktu. Onlar beni de kandırdı. Yatırımımı tamamen doğru bir girişim olduğunu düşünerek yaptım, ancak kandırıldım."
Taraftarların şüphelerini gidermek amacıyla olayların zaman çizelgesine dikkat çeken Ballmer, "Bu süreçte kuralların ihlali nasıl gerçekleşebilir? Gerçekleşmedi, gerçekleşmesi de mümkün değildi. Tüm anlaşmalar tanıştırmadan önce tamamlanmıştı," dedi.
Ballmer, Leonard ve temsilcilerinin de kurallara tamamen uyduğunu belirterek, "Kawhi ve ekibi kuralları biliyor. Biz de kuralları biliyoruz. Eğer herhangi bir noktada emin olamadığımız bir durum olursa kuralları tekrar hatırlıyoruz ve açıkça kurallara uyacağımızı belirtiyoruz. Onlar da bu kuralları gayet iyi anlıyor," ifadelerini kullandı.
Clippers, NBA'in yürüttüğü soruşturmaya tam iş birliği ile yaklaşacaklarını da açıkladı. Ballmer, "Bizim için en önemli şey, her zaman doğru olanı yapmış olmamız. Ligin soruşturmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Saklayacak hiçbir şeyimiz yok ve hikayemizi anlatmak için bu fırsata seviniyoruz," dedi.
Ballmer, ESPN'den Ramona Shelburne'e verdiği röportajda, Clippers organizasyonunun tüm süreçlerde ligin belirlediği kurallar çerçevesinde hareket ettiğini vurguladı.
Ballmer, "Clippers olarak maaş tavanı kurallarına uyduk, çünkü bu doğru olan şey ve biz bunu yaptık. Bana göre bu kural, rekabeti ve ligin genelinde eşit şartları teşvik eden çok önemli bir kural," dedi.
NBA, gazeteci Pablo Torre'nin ortaya attığı iddiaların ardından soruşturma başlatmıştı. Torre'nin haberine göre Leonard, Ballmer'ın yatırım yaptığı ve sonrasında iflas eden ağaç dikim girişimi Aspiration ile 28 milyon dolarlık bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Sızan belgeler, anlaşmanın "görünmez bir iş sözleşmesi" gibi tasarlandığını ve ödemelerin Leonard'ın Los Angeles'taki Clippers kariyerine bağlı olduğunu öne sürmüştü.
Ballmer ise bu iddiaları kesin bir dille reddetti ve Clippers'ın Leonard'ın sponsorluk görüşmelerine hiçbir şekilde dahil olmadığını söyledi:
"Bir oyuncuya standart oyuncu kontratının dışında hiçbir ödeme yapamayız. Ayrıca başka bir kişinin veya kuruluşun da standart kontrat dışında bir ödeme yapmasını sağlayamayız. Buna sponsorlar ve reklam anlaşmaları da dahildir. Bu kesinlikle yasaktır. Bu konuda da hiçbir şekilde kural ihlali yapmadık."
Ballmer, Aspiration şirketinin Clippers'a ilk olarak bir sponsorluk teklifiyle geldiğini, Kawhi Leonard ile bağlantılarının ise bu sürecin çok sonrasında kurulduğunu ifade etti:
"Kawhi Leonard ile anlaşmamızı Ağustos 2021'de imzaladık. Kurallar çerçevesinde ona ödeyebileceğimiz maksimum tutarı verdik. O dönemde Aspiration ile Kawhi arasında hiçbir bağlantı yoktu. Aspiration'ın Kawhi ile tanıştırılması, kontrat tamamen imzalandıktan çok sonra, Kasım ayında gerçekleşti."
"MÜMKÜN DEĞİL"
Ballmer ayrıca Aspiration üzerindeki kontrolünün sınırlı olduğunu ve şirketteki hissesinin yüzde üçten az olduğunu belirtti:
"Sonuçta bu, dolandırıcı bir şirketti. Muhtemelen kimsenin kontrolü yoktu. Onlar beni de kandırdı. Yatırımımı tamamen doğru bir girişim olduğunu düşünerek yaptım, ancak kandırıldım."
Taraftarların şüphelerini gidermek amacıyla olayların zaman çizelgesine dikkat çeken Ballmer, "Bu süreçte kuralların ihlali nasıl gerçekleşebilir? Gerçekleşmedi, gerçekleşmesi de mümkün değildi. Tüm anlaşmalar tanıştırmadan önce tamamlanmıştı," dedi.
Ballmer, Leonard ve temsilcilerinin de kurallara tamamen uyduğunu belirterek, "Kawhi ve ekibi kuralları biliyor. Biz de kuralları biliyoruz. Eğer herhangi bir noktada emin olamadığımız bir durum olursa kuralları tekrar hatırlıyoruz ve açıkça kurallara uyacağımızı belirtiyoruz. Onlar da bu kuralları gayet iyi anlıyor," ifadelerini kullandı.
Clippers, NBA'in yürüttüğü soruşturmaya tam iş birliği ile yaklaşacaklarını da açıkladı. Ballmer, "Bizim için en önemli şey, her zaman doğru olanı yapmış olmamız. Ligin soruşturmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Saklayacak hiçbir şeyimiz yok ve hikayemizi anlatmak için bu fırsata seviniyoruz," dedi.