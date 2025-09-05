"MÜMKÜN DEĞİL"

Los Angeles Clippers sahibi Steve Ballmer, yıldız oyuncu Kawhi Leonard'ın 2019 serbest oyuncu döneminde imzaladığı kontrat sırasında NBA maaş tavanı kurallarının ihlal edildiği iddialarına açıklık getirdi.Ballmer, ESPN'den Ramona Shelburne'e verdiği röportajda, Clippers organizasyonunun tüm süreçlerde ligin belirlediği kurallar çerçevesinde hareket ettiğini vurguladı.Ballmer,dedi.NBA, gazeteciortaya attığı iddiaların ardından soruşturma başlatmıştı. Torre'nin haberine göre Leonard, Ballmer'ın yatırım yaptığı ve sonrasında iflas eden ağaç dikim girişimi Aspiration ile 28 milyon dolarlık bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Sızan belgeler, anlaşmanın "görünmez bir iş sözleşmesi" gibi tasarlandığını ve ödemelerin Leonard'ın Los Angeles'taki Clippers kariyerine bağlı olduğunu öne sürmüştü.Ballmer ise bu iddiaları kesin bir dille reddetti ve Clippers'ın Leonard'ın sponsorluk görüşmelerine hiçbir şekilde dahil olmadığını söyledi:Ballmer, Aspiration şirketinin Clippers'a ilk olarak bir sponsorluk teklifiyle geldiğini, Kawhi Leonard ile bağlantılarının ise bu sürecin çok sonrasında kurulduğunu ifade etti:Ballmer ayrıca Aspiration üzerindeki kontrolünün sınırlı olduğunu ve şirketteki hissesinin yüzde üçten az olduğunu belirtti:Taraftarların şüphelerini gidermek amacıyla olayların zaman çizelgesine dikkat çeken Ballmer,dedi.Ballmer, Leonard ve temsilcilerinin de kurallara tamamen uyduğunu belirterek,ifadelerini kullandı.Clippers, NBA'in yürüttüğü soruşturmaya tam iş birliği ile yaklaşacaklarını da açıkladı. Ballmer,dedi.