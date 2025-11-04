Los Angeles Clippers sahibi Steve Ballmer, eski yatırımcıların açtığı dava kapsamında Kawhi Leonard'a gizli ödeme yaparak NBA'in maaş sınırı kurallarını ihlal etmekle suçlandı.Toplam 133 sayfalık dava dosyası, ilk olarak 9 Temmuz'da Los Angeles'ta açıldı ancak Ballmer davalı olarak yer almamıştı. Gazeteci Pablo Torre'nin 2025 yılında yayımladığı haberin ardından Ballmer'ın adı dosyaya Pazartesi günü eklendi.Dava dilekçesinde, Ballmer'ın Aspiration (daha sonra Catona) adlı şirket üzerinden Leonard'a fazladan para aktardığı iddia ediliyor:ifadeleri yer aldı.Şirketin kurucusu Joe Sanberg'in bu süreçte Ballmer'la birlikte hareket ettiği, Ballmer'ın da şirkete 50 milyon dolardan fazla yatırım yaptığı belirtiliyor.NBA, Clippers ve Aspiration şirketine yönelik soruşturmanın sürdüğünü doğruladı. Başkan Adam Silver, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,dedi.NBA ve Clippers yetkilileri, dava hakkındaki yorum taleplerine yanıt vermedi.Lig son haftalarda ayrıca üç oyuncu ve antrenörü kapsayan bahis soruşturmalarıyla da gündemde. Bu kişiler arasında Miami Heat guard'ı Terry Rozier ve Portland Trail Blazers başantrenörü Chauncey Billups da bulunuyor.