Ballmer'a "Kawhi Leonard'a gizli ödeme yapma" davası!

Los Angeles Clippers sahibi Steve Ballmer, eski yatırımcıların açtığı dava kapsamında Kawhi Leonard'a gizli ödeme yaparak NBA'in maaş sınırı kurallarını ihlal etmekle suçlandı.

04 Kasım 2025 13:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Ballmer'a 'Kawhi Leonard'a gizli ödeme yapma' davası!
Los Angeles Clippers sahibi Steve Ballmer, eski yatırımcıların açtığı dava kapsamında Kawhi Leonard'a gizli ödeme yaparak NBA'in maaş sınırı kurallarını ihlal etmekle suçlandı.

Toplam 133 sayfalık dava dosyası, ilk olarak 9 Temmuz'da Los Angeles'ta açıldı ancak Ballmer davalı olarak yer almamıştı. Gazeteci Pablo Torre'nin 2025 yılında yayımladığı haberin ardından Ballmer'ın adı dosyaya Pazartesi günü eklendi.

Dava dilekçesinde, Ballmer'ın Aspiration (daha sonra Catona) adlı şirket üzerinden Leonard'a fazladan para aktardığı iddia ediliyor:


"Ballmer, Leonard'a ekstra ödeme yaparak maaş sınırını aştı ve takımının süper yıldızını elde tutmak için bu sistemi kullandı," ifadeleri yer aldı.

Şirketin kurucusu Joe Sanberg'in bu süreçte Ballmer'la birlikte hareket ettiği, Ballmer'ın da şirkete 50 milyon dolardan fazla yatırım yaptığı belirtiliyor.

NBA, Clippers ve Aspiration şirketine yönelik soruşturmanın sürdüğünü doğruladı. Başkan Adam Silver, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,

"Bu soruşturmayı sonuna kadar götüreceğiz. Süreci adil ve dikkatli şekilde yürüteceğiz," dedi.

NBA ve Clippers yetkilileri, dava hakkındaki yorum taleplerine yanıt vermedi.

Lig son haftalarda ayrıca üç oyuncu ve antrenörü kapsayan bahis soruşturmalarıyla da gündemde. Bu kişiler arasında Miami Heat guard'ı Terry Rozier ve Portland Trail Blazers başantrenörü Chauncey Billups da bulunuyor.

