Bahçeşehir, Ratiopharm Ulm'u yendi ve liderliğini sürdürdü!

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 8. maçında Alman ekibi Ratiopharm Ulm'u deplasmanda 80-72 mağlup etti.



Ulm kentindeki Ratiopharm Arena'da yapılan karşılaşmanın ilk çeyreği, ev sahibi takımın 16-13 üstünlüğüyle bitti ancak Bahçeşehir Koleji, ilk yarıyı 41-36 önde tamamladı.



Son 10 dakikaya 56-52 önde giren Bahçeşehir Koleji, mücadeleden 80-72 galip ayrıldı.



Bahçeşehir Koleji'nde 20 sayı, 5 asist, 4 top çalmayla oynayan Şehmus Hazer, sahanın en skoreri oldu. Ponitka da 12 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı.



A Grubu'nun zirvesindeki Bahçeşehir Koleji 7. galibiyetini aldı, Ratiopharm Ulm ise 4. yenilgisini yaşadı.



