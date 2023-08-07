Bahar Çağlar Ökten veda kararını açıkladı

Milli basketbolcu Bahar Çağlar Ökten, profesyonel sporculuk kariyerini sonlandırdı.



Bahar Çağlar Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oyunculuk kariyerini noktaladığını belirterek, "Şimdilik elime topu alıyorum, şutumu atıp kenara çekiliyorum, artık yeni bir yolculuğa hazırlanıyorum…" ifadelerini kullandı.



1988 İzmir doğumlu Bahar Çağlar Ökten, Balçova Belediyesi'nde başladığı oyunculuk kariyeri boyunca Ceyhan Belediyespor (2005-2008), Galatasaray (2008-2016), Yakın Doğu Üniversitesi (2016-2018), Beşiktaş (2018-2020), BOTAŞ (2020-2021), Hatayspor (2021-2022) ve Emlak Konut (2022-2023) takımlarının kadrolarında yer aldı.



Bahar Çağlar Ökten 1 Avrupa Ligi, 2 Avrupa Kupası, 3 Türkiye Ligi, 7 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.



Ay-yıldızlı formayı 322 kez giyen Ökten, 2012 Londra Olimpiyatları ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda da mili takım kadrosunda bulundu.



