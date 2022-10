Bacağı kesilen Bengisu Voleybol Milli Takımı'nın başarısı için ter döküyor

Ankara'da geçirdiği trafik kazasının ardından sağ bacağı kesilen Bengisu Yıldırım, oturarak voleybolda milli takımın başarısı için ter döküyor.



Bengisu Yıldırım'ın hayatı 12 yaşındayken otomobilin çarpması sonucu tamamen değişti. Kaza sonrası yaklaşık iki ay hastanede tedavi gören Yıldırım sağ bacağını kaybetti.



Bu süreçte oturarak voleybolla ilgilenmeye başlayan Yıldırım, ailesinin verdiği destekle hem eğitim hem de spor hayatını başarılı şekilde yürütüyor.



Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Yıldırım, gönül verdiği spor dalında milli takıma kadar yükselmenin gururunu yaşıyor.



- Milli takım formasıyla moral ve motivasyonu daha da arttı



Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü oyuncusu 18 yaşındaki Bengisu Yıldırım, AA muhabirine, yaklaşık 3 yıldır oturarak voleybolla ilgilendiğini, bir yıldır da milli takımda olduğunu söyledi.



Trafik kazasının ardından ailesinin desteği sayesinde hızlı şekilde yeni hayatına adapte olduğunu anlatan Yıldırım, "İki ay kadar hastanede tedavi gördüm ancak bacağımın kesilmesini önleyemedik. Doktorlarımız ayağımın kesileceğini söylediğinde çok kötü olmuştum. Tıbbi olarak en doğrusu buydu." dedi.



Yıldırım, tedavi sürecinde de eğitim hayatından geri kalmadığını, öğretmenlerinin hastaneye gelerek kendisine yardımcı olduğunu kaydetti.



Kısa bir sürede evde eğitim döneminin olduğunu ardından aktif eğitim hayatına devam ettiğini belirten Yıldırım, "Sağlık lisesi mezunuyum. Hem spor hem de eğitim hayatımı birlikte başarılı şekilde yürüttüm. Tedavi dönemim çok zor bir süreçti. Ailemin doğru yönlendirmesi ve desteklerle daha bilinçli bir ilerleme yaşadım. Psikolojik destekler aldım, çok faydasını gördüm. Ayrıca çeşitli etkinliklere katıldım. Sporla kendimi buldum. Milli takımda olmaktan çok mutluyum." diye konuştu.



Yıldırım, milli takım kamplarının keyifli ve eğlenceli geçtiğini, kamplarda çok büyük tecrübe kazandığını dile getirdi.



Sırbistan'ın 2023'te ev sahipliği yapacağı Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarına değinen Yıldırım, şunları kaydetti:



"Bu şampiyonaya çok iyi hazırlanıyoruz. Önümüzdeki zamanı çok iyi değerlendiriyoruz. Yoğun antrenmanlarla kendimizi geliştiriyoruz. Kampa yeni katılan arkadaşlarımız var. Onlarla tanıştık, kaynaştık. Milli formayı giymek çok farklı bir his. Maçlarda özellikle bu his daha da yoğunlaşıyor. Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var. Orada inşallah dereceye girmek istiyoruz."



- Engellilere hayata katılın önerisi



Yıldırım, "Engellilerin hayata katılmasını çok istiyorum. Bunun için elimizden gelen çabayı ve gayreti göstermemiz gerekiyor. Psikolojik olarak daha diri durmak gerekiyor. Engelliler için olan sporlar ve diğer faaliyetler var. Zamanı dolu dolu geçirmek gerekiyor. Hayata bir an evvel katılmak gerekiyor." ifadesini kullandı.



Milli Takım Başantrenörü Mesut Sevim ise Bengisu Yıldırım ve diğer sporcularının çok kıymetli ve değerli olduğunu belirterek, "Bengisu çok azimli ve dinamik bir sporcu." dedi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ