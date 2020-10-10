Aziz Yıldırım'ın ismi Düzce'de bir caddeye verildi

Düzce Belediye Meclisince, Fenerbahçe Spor Kulübüne 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım'ın isminin kentte bir caddeye verilmesi kararı alındı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclisinin ekim ayı ikinci oturumunda, çocukluk ve gençlik döneminde Düzce'de yaşayan ve kendisini Düzceli olarak tanıtan Yıldırım'ın isminin kentte bir caddeye verilmesi teklifi oylamaya sunuldu.



Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün sunduğu teklifin, meclis üyelerinin tamamının desteğini almasıyla, Şıralık Mahallesi'ndeki caddeye "Aziz Yıldırım Caddesi" isminin verilmesi kararlaştırıldı.



Belediye Başkanı Özlü, Yıldırım'ın değerli bir spor adamı olduğunu belirterek, "Düzce'ye çok önemli hizmetleri olmuştur. Onun adını bu şehirde yaşatmak bir şereftir." ifadesini kullandı.



