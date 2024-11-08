AZ Alkmaar'ın gençleri Fenerbahçe ile ilk yaşadı

Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 mağlup eden AZ Alkmaar'da gol atan 3 genç oyuncu da ilk yaşadı.
Fenerbahçe'yi yıkan golleri atan Ro-Zangelo Daal, Denso Kasius ve Kees Smit kariyerlerindeki ilk Avrupa Ligi gollerini Fenerbahçe'ye atmış oldular.
Öte yandan 19 yaşındaki ve Smit ve 21 yaşındaki Daal bu sezon ilk gollerini atarken, 22 yaşındaki Danso, bu sezonki üçüncü golünü atmış oldu.
Fenerbahçe'ye karşı asistleri ile dikkat çeken 22 yaşındaki Troy Parrot ve 24 yaşındaki Sven Mijnans ise bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk asistlerini yapmış oldular.
Fenerbahçe'yi yıkan golleri atan Ro-Zangelo Daal, Denso Kasius ve Kees Smit kariyerlerindeki ilk Avrupa Ligi gollerini Fenerbahçe'ye atmış oldular.
Öte yandan 19 yaşındaki ve Smit ve 21 yaşındaki Daal bu sezon ilk gollerini atarken, 22 yaşındaki Danso, bu sezonki üçüncü golünü atmış oldu.
Fenerbahçe'ye karşı asistleri ile dikkat çeken 22 yaşındaki Troy Parrot ve 24 yaşındaki Sven Mijnans ise bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk asistlerini yapmış oldular.