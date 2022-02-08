Ayşenur Duman, Pekin'de elemeleri geçemedi

Milli sporcu Ayşenur Duman, kayaklı koşu kadınlar serbest sprint elemelerini geçemedi.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Ayşenur Duman, Pekin'de elemeleri geçemedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2022 12:38
Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda mücadele eden milli sporcu Ayşenur Duman, kayaklı koşu kadınlar serbest sprint elemelerini geçemedi.

Zhangjiakou Ulusal Kayak Merkezi'nde düzenlenen kayaklı koşu elemelerinde 91 sporcu mücadele etti. İlk 30 sporcunun üst tura kaldığı elemelerde 4.08.47'lik derecesiyle 86. olan milli sporcu, elemelere veda etti.

İsveçli Jonna Sundling, 3.09.03'lük süresiyle elemelerde ilk sıranın sahibi oldu.

Kayaklı koşu kadınlar serbest sprintte madalya mücadelesi, gün içinde devam edecek.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.