AXA Sigorta Kupa Voley'de grup maçlarının programı belli oldu

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de 2023-2024 sezonu grup maçlarının programı belli oldu.



Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, İzmir ve Ankara'da oynanacak grup maçları 12-14 Ekim'de yapılacak.



A Grubu ve B Grubu'nda maçlar İzmir'de, C Grubu'nda ise Ankara'da oynanacak.



Gruplarında ilk sırayı alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. İkinciler arasından da en iyi iki takım, çeyrek finalist olacak. Ligde geçen sezonu ilk 4 sırada bitiren Ziraat Bankkart, Halkbank, Fenerbahçe ve Arkas Spor ise doğrudan çeyrek finalde mücadele edecek.



Gruplarda maç programı şöyle:



A Grubu: (İzmir Atatürk Voleybol Salonu)



12 Ekim Perşembe:



16.30 Bigadiç Belediyespor-Develi Belediyespor



13 Ekim Cuma:



14.00 Develi Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta



14 Ekim Cumartesi:



14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Bigadiç Belediyespor



B Grubu: (İzmir Atatürk Voleybol Salonu)



12 Ekim Perşembe:



19.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor



13 Ekim Cuma:



19.00 Spor Toto-Hatay Büyükşehir Belediyespor



14 Ekim Cumartesi:



16.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto



C Grubu: (Ankara Başkent Voleybol Salonu)



12 Ekim Perşembe:



16.00 Cizre Belediyespor-Akkuş Belediyespor



18.30 TÜRŞAD-Brand Group Alanya Belediyespor



13 Ekim Cuma:



16.00 Akkuş Belediyespor-TÜRŞAD



18.30 Brand Group Alanya Belediyespor-Cizre Belediyespor



14 Ekim Cumartesi:



16.00 Brand Group Alanya Belediyespor-Akkuş Belediyespor



18.30 Cizre Belediyespor-TÜRŞAD



