AXA Sigorta Kupa Voley'de grup maçlarının programı belli oldu

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de 2023-2024 sezonu grup maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, İzmir ve Ankara'da oynanacak grup maçları 12-14 Ekim'de yapılacak.
A Grubu ve B Grubu'nda maçlar İzmir'de, C Grubu'nda ise Ankara'da oynanacak.
Gruplarında ilk sırayı alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. İkinciler arasından da en iyi iki takım, çeyrek finalist olacak. Ligde geçen sezonu ilk 4 sırada bitiren Ziraat Bankkart, Halkbank, Fenerbahçe ve Arkas Spor ise doğrudan çeyrek finalde mücadele edecek.
Gruplarda maç programı şöyle:
A Grubu: (İzmir Atatürk Voleybol Salonu)
12 Ekim Perşembe:
16.30 Bigadiç Belediyespor-Develi Belediyespor
13 Ekim Cuma:
14.00 Develi Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta
14 Ekim Cumartesi:
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Bigadiç Belediyespor
B Grubu: (İzmir Atatürk Voleybol Salonu)
12 Ekim Perşembe:
19.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor
13 Ekim Cuma:
19.00 Spor Toto-Hatay Büyükşehir Belediyespor
14 Ekim Cumartesi:
16.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto
C Grubu: (Ankara Başkent Voleybol Salonu)
12 Ekim Perşembe:
16.00 Cizre Belediyespor-Akkuş Belediyespor
18.30 TÜRŞAD-Brand Group Alanya Belediyespor
13 Ekim Cuma:
16.00 Akkuş Belediyespor-TÜRŞAD
18.30 Brand Group Alanya Belediyespor-Cizre Belediyespor
14 Ekim Cumartesi:
16.00 Brand Group Alanya Belediyespor-Akkuş Belediyespor
18.30 Cizre Belediyespor-TÜRŞAD
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, İzmir ve Ankara'da oynanacak grup maçları 12-14 Ekim'de yapılacak.
A Grubu ve B Grubu'nda maçlar İzmir'de, C Grubu'nda ise Ankara'da oynanacak.
Gruplarında ilk sırayı alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. İkinciler arasından da en iyi iki takım, çeyrek finalist olacak. Ligde geçen sezonu ilk 4 sırada bitiren Ziraat Bankkart, Halkbank, Fenerbahçe ve Arkas Spor ise doğrudan çeyrek finalde mücadele edecek.
Gruplarda maç programı şöyle:
A Grubu: (İzmir Atatürk Voleybol Salonu)
12 Ekim Perşembe:
16.30 Bigadiç Belediyespor-Develi Belediyespor
13 Ekim Cuma:
14.00 Develi Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta
14 Ekim Cumartesi:
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Bigadiç Belediyespor
B Grubu: (İzmir Atatürk Voleybol Salonu)
12 Ekim Perşembe:
19.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor
13 Ekim Cuma:
19.00 Spor Toto-Hatay Büyükşehir Belediyespor
14 Ekim Cumartesi:
16.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto
C Grubu: (Ankara Başkent Voleybol Salonu)
12 Ekim Perşembe:
16.00 Cizre Belediyespor-Akkuş Belediyespor
18.30 TÜRŞAD-Brand Group Alanya Belediyespor
13 Ekim Cuma:
16.00 Akkuş Belediyespor-TÜRŞAD
18.30 Brand Group Alanya Belediyespor-Cizre Belediyespor
14 Ekim Cumartesi:
16.00 Brand Group Alanya Belediyespor-Akkuş Belediyespor
18.30 Cizre Belediyespor-TÜRŞAD