Atila Gerin: 'Son dakikalarda oyun bize döndü, golü atamadık'

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe ile golsüz berabere kalan ikas Eyüpspor'da yardımcı antrenör Atila Gerin, buldukları pozisyonları gole çeviremediklerini söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gerin, "Analiz ettiğimiz, hazırlandığımız Göztepe beklediğimiz oyun anlayışıyla sahada yer aldı. Üç senedir aynı felsefeyle devam eden bir takım vardı karşımızda. Temaslı, fiziksel üstünlüğü olan bir takımla oynadık. Sezona iyi başladıkları için çok büyük öz güvenle geldiler. Çoğu istatistiklerde ligde iyi durumda. Bunları göz önünde bulundurarak riske girmekten vazgeçtik. Tempolu baskıya karşı biz de onlara benzer bir dizilişle sahaya çıktık. Göztepe ikili mücadelelerde lig lideri. Bugün onlara üstünlük sağladık. Hava toplarında da üstünlük sağladık ama galibiyete yetmedi. Oyunu tamamen kontrolümüze alamadık. Son dakikalarda oyun bize döndü ama golü beceremedik. Mücadele için tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu mücadeleden aldığımız 1 puanın kıymetini bilerek alt sıradan kurtulmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.







