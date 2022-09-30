Ataman: 'Olaylara magazinel bakmayın!'

A Milli Takım ve Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, basın mensuplarıyla buluşmasında EuroBasket 2022'de Fransa ile oynadığımız son 16 maçı sonrası yaşananlara dair gelen bir soruyu cevapladı.



Buğrahan Tuncer, maç sonundaki basın toplantısında üç sene önce kaybedilen ABD maçını hatırlatarak "İkinci defa oluyor. Herkes çok üzgün. İmkansızı yine başardık" diye konuşmuştu. Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin ise twitter'dan önce atıp sonra sildiği paylaşımında, "Bir maç toplam 10 dakikası olmayanlar takımına teşekkür edeceğine hatırlatma yapıyor. Böyle star olamazsınız ama nankör evet" yazmıştı.



Buna dair gelen bir soruya Ergin Ataman, şöyle cevap verdi:



"Spor basını olarak milli takımı takip etmiyorsunuz. Bu takımın yanında değilsiniz. Ancak, magazin basını en ufak bir değerlendirmeyi alıp büyütüyor. Türk halkı da magazin konuşuyor. Siz basketbol konuşmadınız Avrupa Şampiyonası boyunca. Kaç kişi Fransa maçında vardı. Kaç tane basın kuruluşu Berlin'de Türk Milli Takımı'nın Fransa maçında vardı? Bundan sonra spor basınını değil magazin basınını davet edeceğim, daha çok gündeme geliriz. Aile içinde bir sorun olur, aile içinde çözülür. Türk basını olarak olaylara magazinel baktığınız için olayları büyüttünüz. Büyütülecek hadise yok."



"CEDİ OSMAN'A DESTEK ÇIKIN"



Ergin Ataman, Fransa maçında 2 serbest atış kaçıran ve maçın kaybedilmesi konusunda eleştirilen Cedi Osman'a da destek çıktı.



İşte Ergin Ataman'ın Cedi Osman hakkındaki sözleri:



"Fransa maçından sonra uzun süre konuşmadım. Cedi Osman üzerinde eleştiri ve yıpratılma yaşandı. A Milli Takım'da görev yapan bütün oyuncularımızın turnuva boyunca çok büyük bir özveriyle, müthiş bir mücadele gösterdiklerini düşünüyorum. Takımımızın önemli parçası Shane Larkin'in ilk maçta elinden sakatlanması, Gürcistan'daki kalan 4 maçı sakat sakat oynaması ve daha sonra da İspanya maçı sonrasında çekilen MR sonrası Fransa maçında oynayamamasına rağmen final oynayan Fransa gibi güçlü bir takım karşısında ortaya koyduğu mücadele ve karakter, tüm Türk sporseverlerin gurur duyması gereken bir karakterdi. Tüm takım olarak sağladık bunu. Cedi Osman'ın maçın son bölümünde iki faul atışı kaçırması, herkesin başına gelebilir. İtalyan Milli Takımı'nın en iyi oyuncusu Simone Fontecchio da Fransa karşısında iki faul atışı kaçırdı ve belki de İtalya'yı madalyadan etti. Top kenardan çıkarken top kaybı oluyorsa bunun sorumlusu teknik kadrodur. İyi bir oyun planlayamamışızdır. Fransa'ya karşı iyi bir oyun ortaya koyduk teknik kadro olarak. Hiç kimse Fransa'yı eleyebileceğimizi düşünmüyordu, inanmıyordu. Biz neredeyse başarıyorduk. Maç sonunda yaptığımız hatalar belki de bizi madalyadan etti. Başta Cedi olmak üzere tüm milli oyuncular, çalışkan ve yürekli biçimde ter döktüler. Hiçbir oyuncumuzu bu şekilde karalamaya, yermeye hakkımız yok. Oyuncularımıza sahip çıkmamız lazım. Bu bir tek Türkiye'de olan bir şey. Oyuncular ilk maçtan eleştiriliyor. Basında, kamuoyunda sinerji yaratmamız gerekiyor. Elimizde 24.5 yaş ortalaması olan bir takım var. Önümüzde önemli maçlar var. Dünya Kupası elemeleri, Olimpiyat elemeleri... 2025 Avrupa Şampiyonası'nda bu takım muhakkak madalya alacaktır. Destek olalım, oyuncuları karalamayalım."





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