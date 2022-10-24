Aston Villa, Unai Emery'yi açıkladı!

Villarreal'in teknik direktörü Unani Emery, yeni takımı belli oldu.



Geçtiğimiz günlerde alınan kötü sonuçlarla birlikte teknik direktör Steven Gerrard ile yollarını ayıran Aston Villa, takımın başına Unai Emery'yi getirdi.



İngiliz ekibi, La Liga ekibi Villareal'de teknik direktörlük yapan İspanyol teknik adamın 6 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödedi.



İspanyol çalıştırıcı bu sezon Villarreal ile ligde 11 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 3 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.



Kariyerinde 4 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu (3 Sevilla, 1 Villarreal) bulunan 50 yaşındaki İspanyol teknik direktör, 2018-2020 yılları arasında Arsenal takımını çalıştırmıştı.





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