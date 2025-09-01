Aston Villa'dan operasyon: Jadon Sancho

Aston Villa, Jadon Sancho'yu kiralamak için Manchester United kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Kulüpler arasında henüz anlaşma sağlanmadı.

calendar 01 Eylül 2025 11:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Aston Villa'dan operasyon: Jadon Sancho
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Avrupa'da yaz transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Aston Villa, kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarına devam ediyor.

Birmingham ekibi, Manchester United'da istenilen performansı gösteremeyen İngiliz yıldız için vites yükseltti.

Sky Sports'un haberine göre Aston Villa, sol kanat oyuncusu Jadon Sancho'yu kiralamak için Manchester ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.


Birmingham ekibi, Sancho ile kişisel şartlar konusunda temaslarda bulunuyor.

Haberde, Aston Villa'nın hem oyuncuyla hem de kulübüyle henüz hiçbir konuda anlaşma sağlamadığı belirtilirken, Birmingham ekibinin, Manchester United ile transfer dönemi kapanmadan anlaşmaya varmak istediği aktarıldı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık geçiren Jadon Sancho, 42 maça çıktı ve 5 gol 10 asistlik katkıda bulundu. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.