Aston Villa'dan operasyon: Jadon Sancho

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık geçiren Jadon Sancho, 42 maça çıktı ve 5 gol 10 asistlik katkıda bulundu.

Avrupa'da yaz transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Aston Villa, kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarına devam ediyor.Birmingham ekibi, Manchester United'da istenilen performansı gösteremeyen İngiliz yıldız için vites yükseltti.Sky Sports'un haberine göre Aston Villa, sol kanat oyuncusu Jadon Sancho'yu kiralamak için Manchester ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.Birmingham ekibi, Sancho ile kişisel şartlar konusunda temaslarda bulunuyor.Haberde, Aston Villa'nın hem oyuncuyla hem de kulübüyle henüz hiçbir konuda anlaşma sağlamadığı belirtilirken, Birmingham ekibinin, Manchester United ile transfer dönemi kapanmadan anlaşmaya varmak istediği aktarıldı.