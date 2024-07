Milli takım, cüma günü başlayacak ve 11 Ağustos tarihine kadar sürecek Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda Hollanda, Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile mücadele edecek. Milli voleybolcu Aslı Kalaç, hafta sonunda düzenlenen medya gününde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



İyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini aktaran 28 yaşındaki milli sporcu, "Güzel çalıştık. Olimpiyat zaten en zor ve en önemli turnuvalardan bir tanesi. Takım olarak herkes varını yoğunu verdi. Çok iyi çalıştık, hazırlandık. Tabii ki geçen sene çok güzel işler başardık. Takım olarak üç turnuvadan da altın madalyayla döndük ama artık bu saatten sonra onu düşünmememiz lazım. Geçmişte kalmamamız lazım ki başarıyı sürdürebilirliğimiz devam etsin. Olimpiyata da madalya hedefiyle gidiyoruz. Umarız ki madalya ile döneceğiz" sözlerini dile getirdi.



"TÜM SPORCULARIN HAYALİ OLİMPİYATLARDA MADALYA KAZANMAK"



Aslı Kalaç, konuşmasına şöyle devam etti: "Geçen senenin başarılarının baskı oluşturup oluşturmayacağı çok konuşuldu ama biz gerçekten bunu düşünmek istemiyoruz. Evet, demin de dediğim gibi geçen sene çok güzel işler başardık. Ama hedefimiz bu yaz. Geçen sene, geçen senede kaldı. Şu an olimpiyatlar var ve hepimizin tüm sporcuların hayali olimpiyatlarda madalya kazanmak. Biz şu an buraya odaklandık."



"ÇOK İYİ TAKIMLAR VAR; BUNLARDAN BİR TANESİ DE BİZİZ"



Olimpiyatlarda çok iyi takımların olduğunu belirten Aslı Kalaç, "Bunlardan bir tanesi de biziz. Madalya için iddialı çok fazla takım sayabilirim ama dediğim gibi bunlardan bir tanesi de biziz. Madalya için gidiyoruz. Umuyorum ki hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Uzun soluklu ve zor bir turnuva olacak ama zaten böyle zor turnuvalardan sonra gelen başarı daha da keyiflidir. Umuyoruz ki ülkemize madalya ile döneceğiz" ifadelerini kullandı.



"KAZANDIĞIMIZ ANI GÖRÜYORUM"



Tecrübeli orta oyuncu, olimpiyatlarda başarılı oldukları anların rüyalarına girdiğini anlatarak, "Böyle gözümü kapadığımda hafif bir uykuya geçtiğim anlarda bile hep olimpiyat maçları canlanıyor. Maçları oynuyorum ya da kazandığımız anı görüyorum. Valiz hazırlarken bile gözümün önünde hep görüntüler var. Uyumama gerek yok, o anlar gözümün önünde dönüyordu. Bu hayalle gidiyoruz. İnşallah hayallerimiz gerçek olur" şeklinde konuştu.



"TAKIMDAKİ HAVA ÇOK İYİ"



Tecrübeli oyuncu sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Takımdaki hava çok iyi. Biz zaten her zaman çok iyi havası olan takımız. Arkadaşlığımız olsun; takım için yapılan fedakarlıklar olsun; birbirimizin hatasını kapatmak olsun; bizim bu atmosferimiz hiçbir zaman bozulmadı. Bence zaten bu zamana kadar başarıyı da bu getirdi. Bunu korumaya devam ettiğimiz takdirde, her zaman bizim için işler iyi olacak."









