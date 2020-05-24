Arsenal'in eski menajeri Arsene Wenger, Liverpool'un şubat ayında Watford'a 3-0 yenilerek namağlup ünvanını yitirmesine çok sevindiğini anlattı.Arsenal, 2003/04 sezonunda yenilgisiz olarak şampiyon olmuş ve bunu başarak tek kulüp olmuştu. Liverpool'un da bu sezon uzun süre namağlup gitmesi sonrası, bu başarıyı yakalayacağı tahmin ediliyordu ancak Watford deplasmanında gelen 3-0'lık mağlubiyet sonrası Arsenal, bunu başaran tek kulüp olarak kalmıştı.Arsene Wenger, "Watford'un Liverpool'u yendiği maçı canlı seyrediyordum. Liverpool'un yenilmesini izlemek çok keyif vericiydi." ifadelerini kullandı."Her zaman benzersiz işler yapmak istersiniz." diyerek sözlerini sürdüren Wenger, "Liverpool, neredeyse bizim başarımızı tekrarlıyordu. Ancak, namağlup şampiyon olmak çok zor ve tekrar edilmesi neredeyse imkansız bir başarı. Liverpool da yenildikten sonra birçok Arsenal taraftarı bana mesaj attı ve ne kadar mutlu olduklarını iletti." diyerek sözlerini kullandı.Arsenal, 2003/04 sezonunda 26 galibiyet ve 12 beraberlik ile sezonu şampiyon tamamlamıştı. Liverpool ise bu sezon geride kalan 29 maçta 27 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Arsenal 90 puanla şampiyon olurken, Liverpool toplam 109 puana erişebilir.