ARSENAL'DE İLKLER YAŞANDI

İngiltere Premier Lig'de 33. hafta maçında Wolverhampton ile Arsenal karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Arsenal oldu. Arsenal ligde 3 maç sonra Wolverhampton'ı yenmeyi başardı.Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Bukayo Saka ve 86. dakikada Alexandre Lacazette kaydetti. Arsenal'de Mesut Özil maç kadrosunda yer almadı.Alexandre Lacazette, Şubat 2019'dan sonra ilk kez deplasmanda oynadıkları bir lig maçında gol attı.18 yaşındaki Bukayo Saka, Arsenal adına ligde 1983'ten (Stewart Robson) sonra gol atan en genç oyuncu oldu.Bu galibiyetin ardından Avrupa iddiasını sürdüren Arsenal puanını 49'a yükseltti. Wolverhampton 52 puanda kaldı.İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton bir sonraki maçında Sheffield United'a konuk olacak. Arsenal, Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'yi ağırlayacak.