Arda Turan: 'Allah'a çok şükür, başımız dik'

"ALLAH'A ÇOK ŞÜKÜR, BAŞIMIZ DİK!"

Rams Park'ta Galatasaray'a rakip olmasıyla ilgili konuşan Turan, "Duygusal anlar ama bir takımın lideri olunca takımınıza konsantre oluyorsunuz. Kolay değil. Burada büyüdük. Anne babama kadar herkes duygusal. Burası bizim evimiz, hayatımızın sonuna kadar böyle olacak. Durum bu." dedi.



"METEHAN ÇOK AKILLI BİR ÇOCUK"



Metehan Baltacı ile ilgili konuşan Turan, "Metehan'ı ben yetiştirmedim. Metehan'ı Galatasaray yetiştirdi. Biz daha çok oynattık. Bugün de Okan Ağabey'in emeğiyle beraber muhteşem hale geldi. Milli takım stoperi görüyorum, Bülent Ağabey gibi Galatasaray'ın geleceğini görüyoruz. Çok akıllı bir çocuk. İnşallah böyle devam eder." ifadelerini kullandı.



"FAUL STANDARTI ÇOK DÜŞÜK"



Hakem konuşacak bir durum olmadığını söyleyen Arda Turan, "Geçen hafta bana hakemi kimse sormadı. Hakem konuşacak bir durumumuz yok. Biz öyle devam ediyoruz. Hakem standartının üst seviyeye çıkmasından yanayım. Bu standartlarla ilerleyemeyiz. Faul standartı çok düşük. Baskı oluyor ama faul standardını yükseltmeliyiz. İki takım için de böyle." dedi.



"GELECEKLE İLGİLİ PLANLAR YAPACAĞIZ"



Ligde kalabilirlerse gelişme fırsatlarının olacağını söyleyen genç hoca, "Öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Eğer ligde kalabilirsek gelişme fırsatımız olacak. Kadromuzu geliştireceğiz. Oyuncularımız çok kıymetli ama gelecekle ilgili planlar yapacağız." ifadelerini kullandı.



"BÜYÜK MAÇLARDA BÜYÜK KAHRAMANLAR ORTAYA ÇIKMALI"



Galibiyeti değerlendiren Arda Turan, "Büyük maçlarda büyük kahramanlar ortaya çıkmalı. Galatasaray'a karşı puan almak istiyorsanız en iyi halinizde olmanız lazım. Burada Tottenham, Manchester United puan alamıyor. Bazı kahramanlar ortaya çıkmalı. Dorukhan, Berke, Tayfur... Tayfur, Beşiktaş maçındaki yıpranmadan sonra sahadaydı. Berke büyük kahramanlık yaptı. Önemli bir kaleci yetişiyor." sözlerini sarf etti.



"OKAN AĞABEY DEDİYSE VARDIR BİR BİLDİĞİ"



"Okan Buruk, 'Berke hiç yerden kalmadı' dedi." sözlerine karşılık olarak Arda Turan: "Okan ağabey öyle dediyse vardır bir bildiği, doğrudur." cevabını verdi.



"OKAN AĞABEY İYİ DEMEMİŞ" -



Arda Turan ayrıca, "Oyuncular buralarda sıkıntılar yaşayabilir. Okan Ağabey'in Galatasaray tarihindeki en büyük hocalardan biri olduğunu biliyoruz. Gurur duyuyoruz. Elimizden gelen en iyi niyeti göstermeye çalıştık. 6 dakika uzatma vardı. Galatasaraylıyım ama oyuncularımın da başını eğdirmem. Okan Ağabey iyi dememiş." ifadelerini kullandı.