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Anthony Modeste için FIFA son kararını verdi!

FC Köln, Anthony Modeste için FIFA'dan oynama müsaadesinin alındığını açıkladı. Çin Futbol Federasyonu'nun eski kulübü Tianjin Tianhai ile görüştükten sonra FIFA'ya gerekli evrağı gönderildiği belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Anthony Modeste için FIFA son kararını verdi!
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14 Şubat 2019 15:47
FC Köln, Anthony Modeste için FIFA'dan oynama izninin geldiğini duyurdu.

FC Köln Yöneticisi Alexander Wehrle, "Çin Futbol Federasyonu, Tianjin Tianhai'den de onay aldıktan sonra Modeste için oynama izni verdi. Anthony Modeste gelişmesi hepimizi çok mutlu etti. Bir sonraki maçımızda kadromuzda olacak." dedi.

FC Köln Spor Genel Müdürü Armin Veh, "Anthony, nihayet yeniden futbol oynayabilecek. En önemlisi bu. Bu gelişmeden ötürü mutluyuz. Antrenmanlarda onun kalitesini görüp faydalanamamak üzücüydü." ifadelerini kullandı.

Anthony Modeste'nin Paderborn ile oynanacak maçın kadrosunda olacağı ve perşembe günü takımla birlikte Ostwestfalen'e gideceği duyuruldu.

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