Antalyaspor'da Charles Silva ile yollar ayrıldı

Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor'da Brezilyalı orta saha oyuncusu Charles Silva ile yollar ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Antalyaspor'da Charles Silva ile yollar ayrıldı
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11 Ağustos 2020 16:05
Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor'da Brezilyalı orta saha oyuncusu Charles Silva ile yollar ayrıldı. 

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "4,5 yıl boyunca formamızı Süper Lig'de 105 maçta 7 bin 806 dakika taşıyarak unutulmazlarımız arasına girdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Charles Silva." ifadelerine yer verildi. 




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