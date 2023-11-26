Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor ile Çaykur Rizespor ile karşılaştı.



Corendon Airlines Park'ta oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.



Bu sonuçla Antalyaspor'un 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Son olarak İstanbulspor'u mağlup eden Rizespor ise son 2 maçta 4 puan topladı.



Antalyaspor bu sonuçla puanını 19'a çıkardı. Rizespor ise 18 yaptı.



Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Hatayspor deplasmanına gidecek. Rizespor ise Başakşehir'i konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)



15. dakikada Emirhan Topçu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Olawoyin'in şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.



30. dakikada Buksa'nın ceza sahası sol çaprazdan şutunda kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.



32. dakikada Safuri'nin sağ çaprazdan serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.



39. dakikada Buksa'nın ceza alanı sol çaprazdan şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu uzaklaştırdı.



45+1. dakikada Zeqiri'nin ceza sahasından şutunda kaleci Leite golü engelledi.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR(İKİNCİ YARI)





58. dakikada Shelvey'in sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Olawoyin'in şutunda, kaleci Leite meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



59. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası sol çaprazdan şutunda kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.



60. dakikada Safuri'nin sol kanattan ortasıyla gelişen atakta ceza alanında topu kontrol eden Veysel Sarı'nın şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



88. dakikada Jehezkel'in ceza sahasından şutunda top az farkla yandan auta çıktı.



90+4. dakikada Jehezkel'in sol kanattan ortasına ceza alanında iyi yükselen Van de Streek'in kafayla şutunda top üstten dışarıya gitti.



Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.



Stat: Corendon Airlines Park Antalya



Hakemler: Turgut Doman, Samet Çiçek, Murat Temel



Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak (Dk. 74 Naldo), Güray Vural (Dk. 45 Erdoğan Yeşilyurt), Saric, Erdal Rakip (Dk. 74 Kaluzinski), Jehezkel, Safuri (Dk. 61 Van de Streek), Larsson (Dk. 73 Assombalonga), Buksa



Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eray Korkmaz, Mocsi, Emirhan Topçu (Dk. 87 Anıl Yaşar), Halil İbrahim Pehlivan, Shelvey, Mithat Pala, Benhur Keser (Dk. 70 Sauerbeck), Olawoyin (Dk. 87 Alikulov), Zeqiri (Dk. 81 Faye), Minchev



Sarı kartlar: Dk. 24 Olawoyin, Dk. 30 Shelvey, Dk. 76 Mocsi, Dk. 85 Emirhan Topçu, Dk. 86 Mithat Pala (Çaykur Rizespor), Dk. 75 Kaluzinski (Bitexen Antalyaspor)









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