Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Samsunspor'a konuk oldu.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Antalyaspor, 2-1 kazanmayı başardı.



Antalyaspor'a karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Soner Dikmen ve 46. dakikada Georgiy Dzhikiya kaydetti.



Samsunspor'un tek golü ise 51. dakikada Carlo Holse'den geldi.



2 MAÇ SONRA GALİBİYET



Bu sonuçla birlikte Antalyaspor, 2 maçlık mağlubiyet serisinin ardından yeniden galibiyetle tanıştı ve maç fazlasıyla 9 puan ile 3. sırada yer aldı.



Samsunspor ise 4. maçında ilk mağlubiyetini yaşadı ve maç eksiğiyle 7 puan ile 7. sırada konumlandı.



Ligde gelecek hafta Samsunspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Antalyaspor, Kayserispor'u ağırlayacak.



6. dakikada Antalyaspor'un kazandığı serbest atışı Abdülkadir Ömür kullandı. Bu futbolcunun pasında topla buluşan Storm'un ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



17. dakikada Samsunspor'un atağında Makoumbou'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sousa, kaleci Julian ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun kaleci Julian'ın üzerinden aşırtma vuruşunda ağlara giden meşin yuvarlağı son anda defans uzaklaştırdı.



21. dakikada misafir takım, 1-0 öne geçti. Antalyaspor'un kazandığı serbest atışı Abdülkadir Ömür kullandı. Bu futbolcunun sert şutunda direğe çarpan topu Soner Dikmen tamamladı: 1-0.



41. dakikada ev sahibi ekibin atağında Holse'nin sağ çaprazdan ceza sahasına ortaladığı top defanstan sekerek Tomasson'un önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak, direk dibinden auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısını Hesap.com Antalyaspor, 1-0 önde tamamladı.



