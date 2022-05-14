Antalyaspor'a şok! Fernando ayrılıyor...

Kış transfer sezonunda Antalyaspor'un renklerine bağladığı Fernando Lucas Martins, Antalyaspor ile yol ayrımına geliyor. Devre arasında imzaladığı sözleşmesinde 'serbest kalır' maddesi bulunan Brezilyalı futbolcunun, 2 haftası kalan sezonun sonunda Kırmızı-Beyazlılarla vedalaşması yüksek olasılık olarak gösteriliyor. Pek çok takımın transfer listesine giren 30 yaşındaki futbolcunun İngiltere Championship takımlarından Hull City ve Suudi Arabistan'dan bir takım ile görüşme yaptığı ifade edildi.



ACUN ILICALI İSTİYOR



Geçtiğimiz aylarda Hull City'yi satın alan Türk işadamı Acun Ilıcalı, Fernando'yu yakından takip ettiği ve takımında görmek istediği vurgulandı. Deneyimli futbolcuyla ilk temasın kurulduğu ve taleplerinin alındığı belirtildi.



ÖNCELİK ARABİSTAN'DA



Hull City'nin yanı sıra Suudi Arabistan liginde mücadele eden ve ismi açıklanmayan bir takım tarafından da Fernando için transfer teklifi geldiği öğrenildi. Fernando'nun tercihinde maaşı ön planda tuttuğu ve yıllık yaklaşık 3-3.5 milyon euro civarında bir beklentisinin bulunduğu iddia edildi. Bu çerçevede Fernando'nun gelen teklifler arasında en güçlü adayın Arabistan temsilcisi olduğu öne sürüldü.



1 MİLYON EURO GELİR BEKLENİYOR



Sözleşmeyi yenilemen için çalışması bulunan Antalyaspor'a henüz olumlu bir geri dönüş olmazken, 1 yıl daha anlaşması bulunan Fernando Lucas Martins, yarım sezon için 225 bin Euro kazandı. Brezilyalı futbolcunun takımdan ayrılması halinde Kırmızı-Beyazlıların kasasına yaklaşık 1 milyon euro girmesi bekleniyor.



3 GOL, 3 ASİST KAYDETTİ



Bugüne kadar 5 kulüp tarafından 46.5 milyon euro bonservis ödenen Fernando'yu bedel ödemeden kadrosuna katan ilk takım Antalyaspor olurken, Brezilyalı da ortaya koyduğu performansla öne çıkmayı başardı. Kırmızı-Beyazlı formayla ligde 14, Türkiye Kupası'nda da 1 maça çıkan Fernando, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.



(LİDER GAZETE)









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