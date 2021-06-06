Antalya'daki 'Tahtalı Run To Sky' yarışması sonra erdi

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Tahtalı Run To Sky" yarışması tamamlandı.



Türkiye'nin en zorlu koşu organizasyonu ve ilk "gökyüzü koşusu" olma özelliği taşıyan yarışa 12 ülkeden 400 sporcu katıldı.



Çıralı Sahili'nde başlayan yarışmada, sporcular farklı kategorilerde yaklaşık 30 kilometrelik parkuru tamamlamaya çalıştı.



Yarışmacılar, Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 rakımlık zirvesine ulaşmak için zorlu parkurlarda ter döktü.



Tahtalı etabında kadınlarda Itır Atadiyen birinci, Hacer Uslu ikinci, Ezgi Keskin üçüncü, erkeklerde Andrii Lysenko birinci, Oğuzhan Emre Singer ikinci, Servet Mutlu Tozkar üçüncü oldu.



Çıralı etabında kadınlarda Kübra Yüksel birinci, Svetlana Çatak ikinci, Aysun Yavuzcan üçüncü, erkeklerde Üzeyir Söylemez birinci, Erhan Çalışkan ikinci, Hüseyin Aydın Aktaş üçüncü sırada yer aldı.



