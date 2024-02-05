Ankaragücü, Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen MKE Ankaragücü, Ezgjan Alioski ile görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü, Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor
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05 Şubat 2024 22:57
Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen ve çalışmalarını hızlandıran MKE Ankaragücü gözünü bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen yıldız oyuncuya çevirdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre MKE Ankaragücü, Al-Ahly forması giyen Ezgjan Alioski ile görüşmelere başladı.

Ezgjan Alioski, 2022-2023 sezonlarında Fenerbahçe formasını 26 resmi maçta giydi ve bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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