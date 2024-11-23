1. Lig'in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Manisa FK ile karşı karşıya geldi. Keçiören Aktepe Stadyumu'ndaki maçta kazanan 4-0 ile ev sahibi ekip oldu.



Ankara Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Ali Dere, 47. dakikada Eduart Rroca, 51. dakikada Oğuzhan Ayaydın ve 90+2. dakikada Mame Diouf attı.



Manisa FK'de Kadir Kanak Yurdakul, 44. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Ankara Keçiörengücü, 18 puana yükseldi. Manisa FK, 17 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Ankara Keçiörengücü, Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek. Manisa FK, bu kez Amed Sportif deplasmanına gidecek.



