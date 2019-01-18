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Andy Cole ile Sol Campbell aynı takımda buluştu

Geçtiğimiz günlerde Sol Campbell'ı teknik direktörlük görevine getiren Macclesfield Town, eski İngiliz milli oyuncu Andy Cole'u da teknik heyete dahil etti.

Kaynak: AA
Andy Cole ile Sol Campbell aynı takımda buluştu
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18 Ocak 2019 00:02
Teknik direktörlüğünü Sol Campbell'ın yaptığı İngiltere 4. Futbol Ligi kulübü Macclesfield Town, eski İngiliz milli oyuncu Andy Cole'u antrenörlük görevine getirdi.

Macclesfield Town Kulübü, 47 yaşındaki Andy Cole'un takımda antrenör olarak görev yapacağını duyurdu.

Yıllar sonra yolları Macclesfield Town'da kesişen iki eski oyuncu Campbell ile Cole, futbolculuk dönemlerinde defalarca karşı karşıya gelmiş ve kısa bir süre Portsmouth'ta birlikte forma giymişti.

Tottenham ve Arsenal'da top koşturduğu sırada birçok başarı yakalayan 44 yaşındaki eski İngiliz milli oyuncu Campbell, Kasım 2018'de ilk teknik direktörlük deneyimi için Macclesfield Town'ın başına geçmişti.

Manchester United'da birçok şampiyonluk yaşayan ve 187 golle Alan Shearer ile Wayne Rooney'nin ardından İngiltere Premier Lig'in en skorer üçüncü oyuncusu konumunda bulunan Cole ise daha önce Milton Keynes Dons ve Huddersfield Town'da da antrenörlük yapmıştı.

Kümede kalma mücadelesi veren Macclesfield Town, 28 haftada 24 puan topladığı ligde 23. sırada bulunuyor.

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