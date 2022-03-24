Anadolu Yıldızlar Ligi'nde grup müsabakaları tamamlandı!

Anadolu Yıldızlar Ligi'nde yüzme grup müsabakaları Erzurum'da sona erdi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Yıldızlar Ligi'nde grup müsabakaları tamamlandı!
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24 Mart 2022 19:47
Erzurum'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi'nde yüzme grup müsabakaları tamamlandı.

Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu'nda 11 ilden 167 sporcunun katıldığı organizasyon, yapılan yarışların ardından sona erdi.

Yarışlarda dereceye giren sporcu ve takımlara törenle ödülleri verildi.

Erzurum Yüzme İl Temsilcisi Ümit Furkan Aknar, AA muhabirine, güzel bir atmosferde düzenlenen organizasyonun başarıyla tamamlandığını söyledi.

Sporcuların dereceye girmek için kıyasıya mücadele ettiğini belirten Aknar, "Organizasyonun tamamlanması nedeniyle dereceye giren sporculara madalyalarını vereceğiz." dedi.

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