  •  
    Pepe: "Quaresma beni öldürecek, hata benim"
  •  
    RVP'den Fenerbahçe'ye gönderme! ''Kaybetti...''
  •  
    G.Saray'da transfer için DEV sinyal; "Saat kaç?"
  •  
    G.Saray taraftarının forvet için 1 numarası
  •  
    Beşiktaş'tan Fabri'nin transferi için açıklama!

Anadolu Efes'in rakibi Khimki

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Rus ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Anadolu Efes'in rakibi Khimki
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2019 13:34
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 18. hafta maçında perşembe günü Rusya temsilcisi Khimki'yi ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beİN Sports 4'te canlı olarak yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 4. sırada bulunuyor. Organizasyonda 7 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Khimki ise averajla 12. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan karşılaşmayı Anadolu Efes, 85-84 kazandı.

- Avrupa'da 639. maçı

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 639. maçına çıkacak.

Uluslararası organizasyonlarda 638 maç yapan lacivert-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 351 galibiyet aldı, 287 kez de mağlup oldu.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 391. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 390 karşılaşmada 194 galibiyet ve 196 yenilgi yaşadı.

- Khimki ile 4. randevu

Anadolu Efes ile Khimki, THY Avrupa Ligi'nde 4. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 3 maçın 2'sini Khimki kazandı, bir karşılaşmadan Anadolu Efes galip ayrıldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için