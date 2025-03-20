Anadolu Efes'in Euroleague'de konuğu Partizan!

Anadolu Efes, THY Eurolague'de 21 Mart Cuma günü Partizan'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes'in Euroleague'de konuğu Partizan!
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20 Mart 2025 14:25
Son güncelleme 20 Mart 2025 14:27

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague'nin 30. haftasında 21 Mart Cuma günü Sırbistan ekibi Partizan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 

Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.

Ligde oynadığı son 3 müsabakayı kazanan lacivert-beyazlılar, 15 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 11. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes ile aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Partizan ise averajla bir basamak yukarıda yer alıyor.

- Avrupa'da 866. randevu

Anadolu Efes, Partizan müsabakasıyla Avrupa kupalarında 866. randevusuna çıkacak. 

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 865 karşılaşmada 487 galibiyet, 378 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise 618. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 617 maçın 330'unu kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

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