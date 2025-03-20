Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague'nin 30. haftasında 21 Mart Cuma günü Sırbistan ekibi Partizan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.
Ligde oynadığı son 3 müsabakayı kazanan lacivert-beyazlılar, 15 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 11. sırada bulunuyor.
Anadolu Efes ile aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Partizan ise averajla bir basamak yukarıda yer alıyor.
- Avrupa'da 866. randevu
Anadolu Efes, Partizan müsabakasıyla Avrupa kupalarında 866. randevusuna çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 865 karşılaşmada 487 galibiyet, 378 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise 618. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 617 maçın 330'unu kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.
Anadolu Efes'in Euroleague'de konuğu Partizan!
Anadolu Efes, THY Eurolague'de 21 Mart Cuma günü Partizan'a konuk olacak.
Son güncelleme 20 Mart 2025 14:27
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague'nin 30. haftasında 21 Mart Cuma günü Sırbistan ekibi Partizan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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