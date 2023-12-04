Anadolu Efes'e 2 kötü haber!

Anadolu Efes'e iki yıldızından kötü haber geldi.



Kulüp, Rodrigue Beaubois'in 3, Will Clyburn'ün ise sakatlığı nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.



Kulüten yapılan açıklama şu şekilde:



"İkinci Kaptanımız Rodrigue Beaubois'nın üst arka adele bölgesinde yaşadığı sakatlık ve başarılı oyuncumuz Will Clyburn'ün ayak tabanında yaşadığı yaralanmanın ardından tedavileri sürmektedir.



Takım Doktorumuz Uğur Diliçıkık; Beaubois'nın yaklaşık 3 hafta, Clyburn'ün ise yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtmiştir."



Anadolu Efes, THY EuroLeague'de salı günü Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU