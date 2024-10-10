Altınordu'nun tesellisi Mustafa'nın rekoru

Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Küçükçekmece Sinopspor'a 7-3 yenilerek elendi. Ancak 15 yaşındaki Mustafa Duru, 86. dakikada attığı golle kupa tarihinin en genç golcüsü unvanını kazandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'nun tesellisi Mustafa'nın rekoru
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10 Ekim 2024 14:15
Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur mücadelesinde deplasmanda Küçükçekmece Sinopspor'a 7-3 yenilerek kupaya veda eden Altınordu'nun tesellisi 15 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mustafa Duru'nun kupa tarihine geçmesi oldu. 
 Yedek soyunduğu karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Mustafa, 86'ncı dakikada attığı golle kupa tarihinin en genç golcüsü ünvanını elde etti. Takımının 3'üncü golünü kaydeden Mustafa Duru (15 yıl 4 ay), rekoru Ahmet Üner'den (15 yıl 9 ay) devraldı.

Manisa Murat Germen Okulspor'da futbola başlayan Mustafa, Manisaspor altyapısında oynadıktan sonra 2022'de Altınordu altyapısına transfer oldu. İzmir temsilcisinde U14, U15, U16 ve son olarak U17 takımlarında görev yapan genç futbolcu, A takım seviyesinde ilk kez kupada şans buldu. Altınordu'nun farklı mağlubiyetle elendiği kupa sınavında U17 takımından 9 futbolcu kadroya dahil edildi. Kırmızı-lacivertliler, maça A takımda fazla şans bulamayan 11 oyuncusuyla çıkarken, altyapıdan 5 oyuncu oyuna sonradan girdi.

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