Altınordu gümbür gümbür

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu zirve yarışına ağırlığını koydu.



Önceki hafta evinde lider Kastamonuspor'u 1-0 yenen sarı-lacivertliler, deplasmanda da ikinci sıradaki Beykoz Anadolu Spor'u 3-1 mağlup ederek hem seri yakaladı hem de ilk kez dış sahada kazandı. Oynadığı 8 maçta 5'inci galibiyetini elde eden kırmızı-lacivertliler 3 kez de sahadan beraberlikle ayrılıp henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Puanını 18'e yükselterek 2'nci sıraya adını yazdıran Altınordu gelecek adına taraftarını umutlandırdı.Teknik direktörçok önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirterek,dedi.