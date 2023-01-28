Altınordu: 'Evimizde kaybetmeme alışkanlığı kazandık'

Spor Toto 1. Lig'de Dyorex Boluspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu'nun teknik sorumlusu Çağatay Rüştü Şalap, "Evimizde kaybetmeme alışkanlığı kazandık." dedi.



Şalap, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, 1-0 geriye düştükleri müsabakada 1 puan almayı başardıklarını söyledi. Oyuncuların istek ve arzusu en üst seviyede olduğunu belirten Şalap, "Evimizde kaybetmeme alışkanlığı kazandık, bizim için mutlu edici bir şey. Biz maç maç bakıyoruz, bundan sonra bir maçımız daha var. Eksiklerimize bakacağız, ona göre çalışmalar yapıp, gelecek haftalara hazırlanacağız." diye konuştu.





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