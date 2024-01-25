Altınordu Başkanı Özkan'dan Beşiktaş Başkanı Arat'a ziyaret

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı ziyaret etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu Başkanı Özkan'dan Beşiktaş Başkanı Arat'a ziyaret
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25 Ocak 2024 14:55
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbul'da bir dizi temasta bulunan Başkanımız Özkan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ile bir araya gelerek Türk futbolunun sorunları ve genç futbolcuların gelişimi konusunda neler yapabileceği hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sırasında Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'a Beşiktaş forması hediye ederken Başkanımız Özkan da özel Artemis-Altınordu heykelciğini Sayın Arat'a takdim etti" ifadelerine yer verildi.

Özkan, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u da ziyaret etmişti. 
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