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Altay'dan Adana'da müthiş geri dönüş!

Spor Toto 1. Lig'de Altay, Adanaspor deplasmanında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Kaynak: Sporx.com
Altay'dan Adana'da müthiş geri dönüş!
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10 Şubat 2019 17:55
Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor ile Altay, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Adanaspor'un 2-0 öne geçtiği karşılaşmayı Altay 3-2 kazandı.

Deplasmanda geri dönüşe imza atarken 3 puana uzanan Altay'a galibiyeti getiren goller, 54. dakikada Tavares, 75'te Kappel ve 84. dakikada Paixao kaydetti. Adanaspor'un gollerini ise 12. dakikada Bumba, 35. dakikada Gökhan Sazdağı attı.

Bu sonucun ardından Altay, puanını 25 yaptı ve 11. sıraya yükseldi. Adanaspor ise 25 puanla averajla 12. sıraya düştü.

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