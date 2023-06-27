Altay, teknik direktör Tuna Üzümcü ile tekrar anlaştı

1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Ayhan Tuna Üzümcü ile yola devam edecek.



Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Üzümcü'nün Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde kulüp başkanı Ayhan Dündar'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende yeni sözleşme imzaladığı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan Dündar, ülke futboluna sadece genç futbolcu değil, genç teknik direktör kazandırdıkları bir sezonun geride kaldığını aktardı. Yönetim kurulu olarak Üzümcü'ye ve ekibine güvendiklerini belirten Dündar, "Gelecek sezon için plan programlarımızı belirliyoruz. Bu konuda da tüm camiamızı müsterih olmaya davet ediyorum. Teknik direktörümüz Tuna hocamıza ve ekibine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Teknik direktör Üzümcü ise şunları kaydetti:



"Büyük bir gururla ve özveriyle aldığım kulübüme hizmet etme görevini bu sezon da başkanımız ve yönetim kurulumuzla, tecrübeli ve genç futbolcularımızla, fedakar personelimizle yakalamış olduğumuz başarı grafiğini daha da yukarıya taşımak hedefiyle, camiamız ve taraftarlarımızla bir bütün olarak Altay'ımıza layık olacak şekilde temsil etmekten gurur duyacağım."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ